В «сильном» государстве граждане на еде не экономят

Москва, , 13:45 — REGNUM Основными причинами возврата значительной части населения России в режим жёсткой экономии являются повышение НДС с 1 января 2019 года, а также рост цен на многие продукты питания, повышение тарифов на ЖКХ и рост цен на бензин в годовом исчислении, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Несмотря на то, что в российском Минфине называли эти меры временными, падение реальных доходов населения продолжается уже шестой год подряд. В первом квартале 2019 года реальные доходы населения России, согласно Росстату, сократились на 2,3%», — отметила эксперт.

Руководитель Счётной палаты, известный экономист Алексей Кудрин ранее обнародовал пессимистический прогноз: возвращение роста реальных доходов в 2019 году крайне маловероятно. Ещё раньше Минфин прогнозировал, что на докризисном уровне доходы населения начнут восстанавливаться только в 2020—2021 гг.

«Результаты опроса «Ромир» сильно коррелируют с результатами опроса, проведенного Росстатом, согласно которым у 48,2% российских семей нет возможности покупать иные товары или услуги, кроме еды и одежды, а у 15% опрошенных семей почти весь доход уходит только на еду», — привела цифры Мильчакова.

Согласно ряду других опросов, 2/3 российских семей не имеют сбережений, а долги граждан РФ перед банками выросли за 2018 год на 22%. В том, что значительная часть российского населения едва может свести концы с концами, в первую очередь виновато государство. Причем не только в том, что проводит непопулярные реформы, но, прежде всего, в том, что позволяет искусственно обесценивать рубль, а это дополнительный негативный фактор для падения реальных доходов.

«Вряд ли кто-то верит, что к 2024 году жизнь простых граждан значительно улучшится. Более того, опять же согласно опросам, жители России называют сильным государством не то, у которого сильная армия, а то, которое способно обеспечить своим гражданам высокий или хотя бы достойный уровень жизни», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.

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