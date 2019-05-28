ВВП Таджикистана за четыре месяца превысил $1,8 млрд

Душанбе, , 13:44 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил 17,9 млрд сомони ($1,8 млрд), что на 7,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

По данным министерства, в структуре ВВП преобладает промышленность — 12,3%, на долю строительства приходится 10,9%, сельского хозяйства — 9,5%, торговли — 9,7%.

За отчетный период объем производства промышленной продукции составил 7,6 млрд сомони ($805,7 млн), в том числе 1,9 млрд сомони ($201 млн) — в сельском хозяйстве.

Отметим, по данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Таджикистана в 2019 году вырастет на 5%, в 2020 году — на 4,5%. Инфляция в республике прогнозируется на уровне 6,7%.

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