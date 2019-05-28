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Госдума разрешила использовать земли сельхозназначения как залог по ипотеке

Экономика

И взыскивать их прямо в период сельхозработ

Москва, 28 мая 2019, 13:27 — REGNUM  Закон, позволяющий использовать земли сельхозназначения как залог при получении ипотечного кредита, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Так, как отмечали ранее в правительстве, сегодня граждане не могут использовать такие земли в качестве залога при оформлении ипотеки. В частности, банки не принимают их в виде залога, так как они не могут реализовать на них права в течение положенных 270 дней. Это связано с тем, что отъем земель сельхозназначения в период сельхозработ запрещен. Поэтому банки в большинстве случае не могут оформить реализацию активов в установленный срок.

Закон меняет эту норму и позволяет банкам обращаться за взысканием земли несмотря на сельскохозяйственный период. Таким образом, теперь банк вправе взыскать заложенный участок сельхозназначения в течение выделенных на это 270 дней. При этом граждане, которые выращивали продукцию на этих землях, смогут сохранить все права на нее и ее реализацию.

Как отмечали депутаты профильного комитета в ходе рассмотрения инициативы, новые правила будут развивать кредитования новостроек. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

При этом парламентарии также отмечали, что закон вряд ли станет действенным инструментом, так как земли сельхозназначения как правило находятся в долевой собственности.

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Ипотечное кредитование
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