Сеул, , 17:34 — REGNUM В мае 2019 года в Южной Корее сократился индекс потребительских настроений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в мае индекс потребительских настроений составил 98,1, что на 2,4 пункта меньше по сравнению с апрелем этого года.

Известно, что в январе 2019 года данный показатель увеличился до 98,2, в феврале — 98,3, в марте 97,8, в апреле 100,5, однако в мае снова опустился до самого низкого уровня.

Индекс потребительских настроений — это показатель, созданный из высказываний людей разных социальных статусов о своем нынешнем состоянии и перспективах на будущее. Данный показатель имеет стандарт равный 100 пунктам, если индекс потребительских настроений ниже стандарта, то население страны пессимистично относятся к экономике и перспективам на будущее.