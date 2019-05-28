В 2018 году приток иностранных инвестиций в Киргизию вырос до $851,7 млн

Бишкек, , 13:18 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в Киргизию по итогам 2018 года достиг $851,7 млн (более 54,9 млрд рублей), увеличившись на 38,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

В ведомстве отмечают, что больше всего прямых иностранных инвестиций, свыше 92% от общего их объема, было вложено в обрабатывающую промышленность, в разработку и разведку недр, в строительную сферу, а также в сферы финансового посредничества и страхования, информации и связи.

Инвестиции в сферу строительства в минувшем году выросли в 23,4 раза, в сферу информации и связи — в 3,6 раза, в обрабатывающие производства — в 2 раза, в горнодобывающую отрасль — на 13,4%, в геологоразведку — на 7,3%.

Вместе с тем, поток инвестиций, вкладываемых в сферу финансового посредничества и страхования, в этот период уменьшился в 1,5 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ наибольший удельный вес приходится на Китай — 39,7% от общего объема, на Канаду — 11,6% и на Турцию — 11%.

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Поступление прямых инвестиций из стран Содружества независимых государств по сравнению с 2017 годом выросло на 4,6%. Произошло это благодаря увеличению объема инвестиций из России на 26,1%.

В то же время, инвестиции из Казахстана снизились в 1,6 раза, а из Узбекистана — в 1,5 раза.

В 2018 году наибольший удельный вес прямых иностранных инвестиций приходился на предприятия столицы Киргизии — свыше 43% от их общего объема. Затем следуют Чуйская область — свыше 29%, Джалал-Абадская область — свыше 15% и Иссык-Кульская область — около 11%.

Отток прямых иностранных инвестиций по итогам 2018 года составил $707,5 млн (более 45,6 млрд рублей), что на 2,3% меньше показателя 2017 года.

При этом в структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом отмечалось снижение оттока собственного капитала, реинвестированной прибыли, а также кредитов, полученных от нерезидентов.

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