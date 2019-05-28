Нацбанк Киргизии снизил учетную ставку до 4,25%

Бишкек, , 13:14 — REGNUM Правление национального банка Киргизии приняло решение снизить учетную ставку с 4,5% до 4,25%. Поводом для этого послужило сохранение низких темпов инфляции в республике — в годовом выражении этот показатель сейчас составляет 0,3%. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Снижение цен на продовольственные товары замедлилось и приблизилось к нулевым значениям. Показатель базовой инфляции продолжает снижаться, достигнув минимальных значений с начала 2017 года», — поясняют в НБКР.

Также аналитики нацбанка зафиксировали рост экономической активности в стране. Так, по их данным, за четыре месяца реальный ВВП увеличился на 5,7%.

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«Экономика Киргизии в целом развивалась в рамках ожиданий национального банка. При этом цены на мировых продовольственных рынках сложились ниже прогнозных значений. Ожидается, что складывающаяся тенденция на глобальных и региональных рынках в ближайшие периоды не будет нести существенных инфляционных рисков для экономики республики».

Подводя итог, в нацбанке отметили, что эти факторы позволили скорректировать прогнозы по инфляции в сторону снижения. Так, по итогам 2019 года этот показатель должен будет составить не более 4%. А среднегодовое значение инфляции ожидается на уровне 1% — при отсутствии внутренних и внешних шоков.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году национальный банк Киргизии уже производил снижение учетной ставки — во второй декаде февраля этот параметр был установлен на уровне 4,5%.

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