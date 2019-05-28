На южнокорейском острове Чеджу увеличится стоимость проезда на такси

Чеджу, Южная Корея, , 13:12 — REGNUM На территории южнокорейского острова Чеджу увеличится стоимость проезда на такси. Об этом Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стоимость проезда на такси будет увеличена на 600−1000 вон ($0,5~$0,84). В частности, стоимость проезда на компактных автомобилях (до 2 км) увеличится на 27,3%, до 2800 вон (~$2,36), на среднегабаритных автомобилях — на 21,4%, до 3400 вон (~$2,86), на автомобилях класса минивэн — на 26,3%, до 4800 вон (~$4,04).

По словам представителей администрации города, минимальная стоимость проезда будет увеличена в связи с учетом увеличения рабочих рук, благосостояния, затрат на техническое обслуживание и транспортных расходов.

Известно, что самая высокая стоимость проезда на такси зафиксирована в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо (3800 вон,~$3,2), в то время как в других 16 городах и провинциях средняя стоимость проезда составляет 3 410 вон (~$2,87).

Кроме того, стоимость аренды большого автобуса на сутки также будет увеличена на 9 995 вон (~$8,41), до 572 508 вон (~$482).