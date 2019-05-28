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Air New Zealand потратит $2,7 млрд на новые Boeing 787

Экономика

Новозеландская авиакомпания заявила о своем намерении приобрести 8 самолетов Boeing 787

Веллингтон, 28 мая 2019, 13:05 — REGNUM  Air New Zealand закупит 8 новых самолетов Boeing 787−10 на сумму 2,7 млрд долларов. Об этом сообщает новозеландский новостной портал Newshub.

Air New Zealand планирует заменить устаревшие модели самолетов Boeing 777−200. На сегодняшний день данные модели самолетов выполняют рейсы в Австралию, США и в ряд стран Азии.

Air New Zealand провела тендер между известными производителями воздушных судов. В нем также принял участие европейский конкурент Boeing — корпорация Airbus. В качестве альтернативы Boeing 787−10 европейский производитель предложил свою модель самолета A350.

Однако новозеландская авиакомпания сделала свой выбор в пользу американской корпорации. Представители Air New Zealand обуславливают свой выбор тем, что Boeing 787−10 вместительней и экономичней в эксплуатации.

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Зарубежная хроника
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