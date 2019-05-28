В 2018 году резко вырос поток китайских туристов в Северную Корею

Пхеньян, , 14:30 — REGNUM Китайские туристы стали значительно чаще посещать Северную Корею. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные Китайского управления по государственному туризму.

По итогам 2018 года страну чучхе постелили свыше 1,2 миллионов китайцев, что на 50% больше, чем годом ранее. А в 2012 году, когда начался сбор соответствующей статистики, это число не превышало 237 тысяч человек. Каждый китайский турист, по оценкам аналитиков, тратит около 300 долларов во время своей поездки. Таким образом, КНДР в 2018 году заработала 360 миллионов долларов за счёт гостей из КНР, что составляет 1% ВВП. Это обеспечило приток большого количества иностранной валюты, в которой остро нуждается северокорейский режим в условиях жестких международных санкций.

Приток туристов из Китая в КНДР обусловлен активным продвижением туристического потенциала со стороны северокорейских органов власти, а также содействием китайских властей.