В ЕАЭС вступило в силу соглашение об управлении авторскими правами

Нур-Султан, , 13:02 — REGNUM В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступило в силу соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Евразийского экономического комитета (ЕЭК).

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков отметил, что документ позволит сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной.

По словам министра ЕЭК, документ также позволит более справедливо распределять вознаграждения правообладателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане состоится пятое юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии примут участие главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Читайте также: Президент Казахстана и председатель коллегии ЕЭК провели переговоры