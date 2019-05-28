Набиуллина рассказала о решении проблемы ухода банков из села

Москва, , 12:56 — REGNUM Размещение банкоматов и их обслуживание на селе должно стать социальной нагрузкой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи депутатов фракции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«Банки ссылаются на потери, которые они несут, но мы видим, какие доходности у этих банков, и (размещение банкоматов или офисов на селе) должно быть социальной нагрузкой», — заявил Неверов.

Люди, проживающие на селе жалуются на закрытия отделений банков и отсутствие банкоматов.

«Везде — закрываются отделения, убирают банкоматы, раз в неделю приезжает, возможно, машина с банкоматом, но люди на работе, они в этот момент не могут прийти. Потому что везде, куда приезжаешь, везде этот вопрос нам люди задают», — отметил он.

Он обратился к Набиуллиной с просьбой «уделить особое внимание, воздействовать на наши банки в плане их присутствия в сельских территориях».

Набиуллина признала наличие проблемы.

«Действительно, количество подразделений физического присутствия в России в прошлом году уменьшилось на 10%. Мы ведем работу с банками, чтобы не допускать случаев, когда закрывают безальтернативно», — сказала глава ЦБ.

Она также сообщила о варианте решения проблемы.

«Мы начали развивать следующее направление: чтобы торговые точки могли выдавать наличные. Сейчас в 3 тыс. торговых точек, в основном, на селе, выдают наличные. Уверяю вас, эта проблема в центре нашего внимания», — сообщила глава ЦБ.