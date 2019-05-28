Если в РФ понизят ключевую ставку, то упадут проценты по вкладам – прогноз

Москва, , 13:25 — REGNUM В российских банках хранится почти 30 трлн рублей, вложенных туда населением, которое рискует потерять часть своего дохода, если ключевая ставка будет понижена Банком России, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз, сделанный главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

«Есть такое представление, что чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты, — сказал Гинько. — Но у любого решения по ставке всегда есть те, кто выигрывает? и те, кто проигрывает. Если мы говорим о нынешней ключевой ставке как о завышенной и считаем, что её надо понижать, то получается, мы собираемся ударить по тем людям и компаниям, которые хранят деньги в банках».

По словам экономиста, на руках у населения РФ находится около 5 трлн рублей сбережений, в то время как в банковской системе, если говорить про вклады физических лиц, — почти 30 трлн рублей.

«Вкладчики рассчитывают не только на то, что процент по вкладам в банках компенсирует инфляцию и обесценивание рубля, но и на то, что он принесёт им доход, — сказал Гинько. — Люди отказываются от текущего потребления, рассчитывая, что в будущем они получат большую сумму. Если ты снижаешь ключевую ставку очень сильно, значит, и ставки по депозитам поползут вниз. Иными словами, мы, с одной стороны, имеем дело с массой людей, которые хотят взять дешёвую ипотеку, а с другой стороны, с миллионами тех, кто держит вклады в банках (часто относя туда свои последние деньги), и они окажутся очень сильно разочарованы, если проценты по вкладам снизятся и окажутся ниже уровня инфляции. И тогда хранить деньги в банках станет невыгодно. У банков же главный финансист — это физическое лицо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе собрания с фракцией «Единая Россия» в Госдуме в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора перед депутатами заявила, что её ведомство может снизить ключевую ставку.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, то мы считаем возможным понижение ключевой ставки уже во втором-третьем квартале этого (2019) года», — заявила Набиуллина.

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