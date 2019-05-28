Автомобиль в подарок: Нижнекамск оплатит покупку к федеральному Сабантую

Нижнекамск, Татария, , 12:43 — REGNUM Бюджет Нижнекамского муниципального района оплатит покупку легкового автомобиля стоимостью 696,5 тыс. рублей. Лот предназначен для приза на федеральный Сабантуй 2019 года, который пройдёт в Новосибирске. Итоги тендера подведены, начальная цена лота снизилась несущественно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Татарии подвели итоги закупки легкового автомобиля в качестве приза для федерального Сабантуя-2019, который пройдёт в Новосибирске. Начальная цена лота составляла 700 тыс. рублей, но к концу торгов, в которых приняли участие две компании из Татарии, он подешевел до 696,5 тыс. рублей. Победителем было признано ООО «Спецавтотранс НК», обошедшее ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие». По данным ЕГРЮЛ, общество-победитель учреждено 18 мая 2007 года, его уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Наиль Кудаяров, владелец — Минивали Набиуллин, владеющий ещё двумя нижнекамскими компаниями со схожим названием. В качестве основного вида деятельности ООО значится деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Заказчиком тендера является муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Ильинка», но оплачивать приз придётся бюджету Нижнекамского района. В техзадании указывается, что поставлен должен быть автомобиль Volkswagen Polo VI седан или эквивалент, который выпущен не ранее 2018 года.

«Поставка товара осуществляется за счет поставщика по адресу: Россия, город Новосибирск, Михайловская площадь, до 08.06.2019 года», — уточняется в проекте контракта.

Напомним, в 2018 году Федеральный Сабантуй отмечали в Чувашии. Празднование прошло 6−7 июля. Татарскую делегацию возглавил руководитель республики Рустам Минниханов.

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