Врио главы Оренбуржья: «Точки роста должны быть в каждой территории»

Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области на промышленной площадке завода хромовых соединений реализуется приоритетный инвестиционный проект «Организация производства металлического хрома в Новотроицке». Проект общей стоимостью 868 млн рублей предусматривает создание производства хрома, ферросплавов, полуфабрикатов из алюминия и других основных неорганических химических веществ, широко используемых в металлургическом производстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

28 мая завод посетил врио губернатора Денис Паслер. Он познакомился с циклом производства хрома в цехе электролиза. По словам руководителей предприятия, только 2% продукции закупают российские компании, основная доля идет за рубеж. Среднемесячная заработная плата на Новотроицком заводе хромовых соединений (НЗХС) составляет 43 450 рублей, численность работников — 1427 человек.

Сегодня на промышленной площадке НЗХС строится ООО «Новотроицкий содовый завод». Завод будет выпускать соду, гипс медицинский и строительный, керамогранит, стекло. После выхода на проектную мощность здесь будут работать около 300 человек. Руководство предприятия решает вопрос поставки упаковочных материалов, сопутствующей продукции, необходимой для производства. Заказы предполагается разместить на предприятиях восточного Оренбуржья.

Гендиректор НЗХС отметил, что для производственных целей потребуется мешковая тара и палеты. Врио губернатора подчеркнул, что промышленная база Оренбургской области позволяет решить эти вопросы.

«При развитии новых производств на промышленной площадке НЗХС следует учитывать возможности кооперации с предприятиями региона, а также организацию выпуска продукции, которая требуется территории области», — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» Василий Измалкин сообщил Паслеру о том, что присвоение Новотроицку статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) открыло перед предприятием новые перспективы.

«Основа экономики региона — стабильно работающие предприятия, тем более предприятия развивающиеся. Точки экономического роста должны быть в каждой территории Оренбуржья. На промышленной базе Новотроицкого завода хромовых соединений организуются новые производства, значит, будут новые рабочие места и отчисления в бюджет. Прекрасно, что завод использует возможности, которые даёт статус резидента территории опережающего социально-экономического развития», — отметил врио главы Оренбургской области.

Добавим, АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» — предприятие химической промышленности основано на рубеже 1950−1960 годов неподалеку от крупнейшего в Советском Союзе месторождения хромовой руды.