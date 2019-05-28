Бизнесмен в Кабардино-Балкарии попался на сокрытии от налогов 25 млн рублей

Нальчик, , 12:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя — директора ООО «Меланж». Он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 25,175 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Налоговое преступление было совершено еще в 2016 году. Предоставляя итоговую налоговую декларацию за год, директор компании сфальсифицировал данные, что позволило ему уйти от налогов. Однако мошенничество не осталось незамеченным. Спустя два года оно было выявлено сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Денежные средства, скрытые от налоговиков, будут возращены государству.

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Как сообщало ИА REGNUM на днях в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело о еще одном налоговом преступлении, совершенном в особо крупном размере. Директор ООО «Оптторг» скрыл реальные данные о доходах и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 26,625 млн рублей.