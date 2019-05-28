Хоть в чём-то прав: прогнозы Кудрина о низком росте ВВП РФ – верны?

Москва, , 12:46 — REGNUM Экономические стратегии властей РФ вроде создания профицитных бюджетов, «оптимизации» социальных трат, борьбы с инфляцией и заниженного курса национальной валюты очевидно не работают, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, по мнению которого рост ВВП РФ по итогам 2019 года не превысит 1%.

«В отличие от множества амбициозных заявлений со стороны власти о технологической модернизации, изменении места России на мировой политической арене, грядущих реформах госуправления, прогноз о минимальных темпах роста вызывает куда больше доверия, — сказал Григорьев. — Не нужно быть экономистом, чтобы заметить следующую деталь: в последние годы экономический рост в нашей стране колеблется вокруг нулевых показателей. Не говоря о том, что этот «рост» происходит в условиях падения реальных располагаемых доходов населения».

Это, по словам Григорьева, не очень характерная для мира картина, даже если учесть существенное замедление динамики развития, которое наблюдается со времен мирового кризиса 2007−2009 годов.

«Мы не просто топчемся на месте, а чем дальше, тем больше отстаём от большинства даже «развивающихся» стран, — сказал Григорьев. — К примеру, показатели России оказываются ниже, чем почти у всех соседей по СНГ. Текущие экономические стратегии и идеи — профицитные бюджеты, «оптимизация» социальных трат, перманентная борьба с последствиями инфляции (а не с её причинами), заниженный курс национальной валюты и прочее — просто не работают».

В то же время реальный и жёсткий анализ эффективности осуществляемых уже десятилетия мер заменяется, как полагает Григорьев, «дежурными заклинаниями о необходимости повышения инвестиционной привлекательности, сокращения коррупции, совершенствования государственных механизмов» и тому подобным.

«Критически важные для будущего вопросы вроде огромных показателей бедности, обилия низкоквалифицированных вакансий, нарушения условий труда и т. п. либо вообще игнорируются, либо «решаются» методом бюрократических отписок и манипуляций со статистикой, — подчеркнул эксперт. — Нет никаких сомнений, что при таком подходе мы и дальше будем наращивать своё отставание от остального мира, в том числе по уровню зарплат, стандартов потребления, социальному расслоению, качеству инфраструктуры и жизненных перспектив большинства населения. Что ещё хуже, всё это вообще не воспринимается как проблема, скорее, как временные и не очень серьёзные неприятности».

Единственные перемены, как подытожил Григорьев, возможны лишь в риторике.

«Раз в пару месяцев мы сталкиваемся с изобилием заявлений об очередных «рывках» и достижениях, которые, конечно же, будут уже в ближайшем будущем. Вот только сроки их осуществления, как линия горизонта, постоянно отдаляются», — уверен аналитик.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Алексея Кудрина, рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%.

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — цитирует его ТАСС.

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