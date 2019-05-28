Авиакомпания SAS оценила убытки от забастовки пилотов

Стокгольм, , 12:25 — REGNUM В скандинавской авиакомпании SAS подсчитали сумму убытков, понесённых в результате забастовки пилотов Норвегии, Дании и Швеции во втором квартале 2019 года. Как сообщается в опубликованном на сайте компании отчёте, в общей сложности потери составили 650 млн шведских крон ($68 млн), большая часть из которых (430 млн шведских крон) пришлась на последние пять дней второго квартала.

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«В результате забастовки в период с 26 апреля по 2 мая было отменено около 4000 рейсов, в результате чего пострадали более 370 000 пассажиров», — уточнил глава компании Рикард Густафсон, извинившись перед клиентами SAS, пострадавшими от сбоев в движении во время этого чрезвычайного события.

Также в релизе сообщается, что общие потери компании за второй квартал составили 1,2 млрд крон ($126 млн), что на 728 млн крон меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В компании отметили, что на итогах работы компании негативно отразилась не только забастовка пилотов. Сказалось и увеличение цены на авиационное топливо, а также ослабление шведской кроны. Ещё одна причина — снижение спроса на внутренние поездки, особенно в Швеции.

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Как сообщало ИА REGNUM, забастовка пилотов авиакомпании SAS, крупнейшим пакетом акций которой владеют правительства трёх скандинавских стран: Швеции, Дании и Норвегии, началась 26 апреля и длилась до 2 мая. Пилоты требовали у руководства авиакомпании повышения заработной платы. В авиакомпании заявили, что зарплата пилотов SAS является одной из самых высоких в Скандинавии. Но профсоюз уверял, что это не соответствует действительности. В результате стороны договорились о заключении нового договора длительностью три года и о повышении зарплаты пилотов на 3,5%.