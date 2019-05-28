На реконструкцию Калмыцкого госуниверситета выделят еще 32 млн рублей

Москва, , 12:07 — REGNUM На реконструкцию Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б.Городовикова уже в этом году будет выделено дополнительно 32 млн рублей из федерального бюджета. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы Калмыкии Бату Хасикова и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, в которой также принял участие ректор университета Бадма Салаев.

Также решено включить калмыцкий институт в специальный план Минобрнауки, чтобы выделить из федерального бюджета средства, необходимые вузу для проведения международных мероприятий. Об этом сообщает официальный сайт главы республики Калмыкия.

На встрече обсуждались и другие вопросы. В частности, создание селекционно-генетического центра в Калмыкии при участии Минобрнауки и Минсельхоза России. Планируется, что в целом по России таких объектов будет 35.

В завершение встречи Хасиков пришласил Котюкова в республику, чтобы познакомить его с культурой и традициями народов Калмыкии.