Microsoft включила криптовалюту Bitcoin в список Excel

Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Компания Microsoft включила в список валют электронных таблиц Excel криптовалюту Bitcoin. Это заметил пользователь Reddit под ником Thepowerx, он опубликовал на форуме соответствующий скриншот.

https://twitter.com/cryptomarsx/status/1132993409130610688

Таким образом, если изображение является подлинным, пользователям офисного приложения стала доступна функция автоматического расчета курса криптовалюты. К сожалению, Thepowerx не сообщил, в какой именно версии Office она работает. Представители Microsoft отказались от комментариев.

Читайте также: Владелец сервиса TikTok выпустит смартфон со своими приложениями

Напомним, Microsoft была одной из первых компаний, которые начали принимать оплату в Bitcoin, это произошло в 2014 году. Ранее СМИ сообщили, что IT-гигант запустил на блокчейне BTC децентрализованный инструмент идентификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый искусственный интеллект от Microsoft способен переводить текст в речь