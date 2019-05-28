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Машиностроительные компании России и Казахстана подписали соглашение

Экономика

Сотрудничество российских и казахстанских компаний обеспечит энергетическим оборудованием электростанции в Казахстане и за рубежом

Нур-Султан, 28 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Несколько машиностроительных предприятий Казахстана подписали соглашения с АО «Подольский машиностроительный завод». Об этом сообщает 28 мая издание BNews.

Отмечается, что соглашение подписали ТОО Maker, АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш».

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что соглашение позволит локализовать производство энергетического оборудования российской компании.

Министр добавил, что сотрудничество российских и казахстанских компаний обеспечит энергетическим оборудованием электростанции в Казахстане и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $4,1 млрд, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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