В ЦБ РФ подсчитали число находящихся в копилках у жителей монет

Москва, , 11:49 — REGNUM В России около 10 млрд монет номиналом от 10 копеек находятся в копилках граждан и могут быть возвращены в обращение, заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

По его словам, в настоящее время в обращении активно циркулирует треть выпущенных ЦБ монет номиналами от 10 копеек и выше.

«Пятая часть, около 10 млрд монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение», — заявил «Российской газете» Демиденко, добавив, что остальные монеты, по всей видимости, безвозвратно утеряны.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ с 2018 года перестал выпускать монеты достоинством ниже одного рубля. В настоящее время в России в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей.

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