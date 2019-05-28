BMW планирует открыть в России новый завод

Калининград, , 11:52 — REGNUM Немецкая компания BMW готовится построить в России новый завод с выходом к Балтийскому морю. Об этом 28 мая сообщает RG.

На текущий момент руководство автокомпании готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК). По этому контракту в нашей стране будет построен завод с очень удобной для немецкого производителя логистикой.

Сообщается, что завод BMW будет находиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) в посёлке Храброво (Калининградская область), расположенного рядом с Балтийским морем. Помимо удобного расположения завода, производство в этой зоне даст резиденту налоговые льготы, которые будут действовать в течение первых шести лет работы.

Ожидается, что мощность автозавода составит 35 тыс. машин в год.

Напомним, в 2018 году компания BMW в России реализовала 35 619 транспортных средств.

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