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В России мебель IKEA станет доступна в аренду

Экономика

Продукция должна использоваться долго, полагают в компании

Москва, 28 мая 2019, 11:57 — REGNUM  Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Энтони РИА Новости.

У входящей в Ingka шведской компании есть стратегия по повторному использованию и переработке мебели, нацеленная на продление «жизни» продукта, пояснил он. Сдача мебели в аренду — лишь одно из направлений этой стратегии.

Конкретного плана для России пока нет, но он будет, заверил Энтони и подчеркнул, что аренду в будущем внедрят на всех рынках, где присутствует IKEA. Уже сейчас участники клуба лояльности могут продавать друг другу мебель и предметы IKEA, а в дальнейшем планируется создание мест для хранения и продажи таких товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый магазин IKEA в России открылся в 2000 году в Московской области. По состоянию на начало 2018 года в стране действуют 14 магазинов сети.

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Производственно-торговая компания IKEA
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