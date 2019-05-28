Инфляцию на Урале в апреле подстёгивали авиакомпании и платная медицина

Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM В апреле во всех регионах Уральского федерального округа инфляция ниже общероссийского показателя в 5,2%. Самый высокий показатель среди уральских регионов наблюдался в Курганской и Свердловской областях — 5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации.

В Челябинской области инфляция составила 4,3%, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — 3,3%.

В целом по Уральскому федеральному округу темп продовольственной инфляции снижается второй месяц подряд. Замедление инфляции обусловлено продолжающимся снижением цен на огурцы, производимые в тепличных хозяйствах нового поколения, обеспечивающих более высокую урожайность, а также реализацией картофеля и яблок по ценам более низким, чем в апреле предыдущего года из-за хорошего урожая в 2018 году. Стоимость сахара падает вслед за ценами на мировом и на внутреннем оптовом рынке.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция на Урале в апреле снизилась незначительно на 0,1% до 3,8%. Условия для этого создавало сохранение стабильных цен на бензин, несмотря на растущие цены на нефть на мировом рынке. Напомним, ценообразование на внутреннем топливном рынке стало результатом взаимодействия между правительством России и нефтяными компаниями.

В сфере услуг инфляция в Уральском федеральном округе в апреле выросла на 0,5% до 4,5% за счёт роста стоимости авиабилетов в ХМАО и Челябинской области. В Свердловской и Тюменской областях подорожала платная медицина.

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в стране был пройден в марте 2019 года. Годовые темпы роста цен вернутся к 4% в первой половине 2020 года.

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