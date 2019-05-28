Вторник, 28 Мая 2019 года
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Пять миллиардов рублей нужно на восстановление «ливнёвок» в Астрахани

Экономика

Каждый ливень в городе оборачивается потопом

Астрахань, 28 мая 2019, 11:24 — REGNUM  Пять миллиардов рублей требуется на строительство и реконструкцию ливневой дренажной канализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области. Проект для первого этапа реконструкции уже готов. В общей сложности запланировано строительство 12 насосных станций и 31 километра сетей.

«За счёт регионального бюджета мы не сможем решить эту задачу. Предварительно сумма бюджетных ассигнований — пять миллиардов рублей на период 2020—2024 годов», — цитирует пресс-служба врио губернатора Сергея Морозова.

Власти рассчитывают, что проект по созданию ливнёво-дренажной канализации войдет в одну из госпрограмм.

То, что проблема с «ливнёвками» в Астрахани стоит крайне остро, демонстрирует буквально каждый более или менее сильный дождь: город буквально оказывается под водой.

Вопрос обсуждался и на совещании, которое провел в Ахтубинске 15 мая президент РФ Владимир Путин. Проблему поднял врио губернатора, его поддержал и министр строительства РФ Владимир Якушев.

«Это точно надо сделать. В таком состоянии нельзя оставлять ситуацию», — отметил тогда Путин.

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Городское благоустройство
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