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Какой фуршет без российского шампанского: о запрете иностранных вин

Экономика

На официальных мероприятиях за границей редко можно увидеть вина или питьевую воду других стран

Москва, 28 мая 2019, 11:18 — REGNUM  Ограничение правительство России госзакупок некоторых видов продукции виноделия иностранного производства — это правильный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, тут дело даже не в импортозамещении, а в защите и развитии внутреннего рынка. На официальных мероприятиях где-нибудь во Франции редко можно увидеть вина или питьевую воду других стран во время фуршетов.

«Потому что эти мероприятия носят представительский или торговый характер. Это не собрание гурманов вин и не частная вечеринка, на которых выбор вина — это частное решение.

Отечественное виноделия не надо продвигать на внутреннем рынке в ущерб мнению потребителя, но на официальных мероприятиях госорганов оно должно быть единственным», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что в России ограничат госзакупки иностранных вин для поддержки российских товаропроизводителей.

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Виноделие
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