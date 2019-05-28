В Чечне объявили об оптимизации Грозненского района

Грозный, , 11:16 — REGNUM Власти Чечни занялись упорядочением территориально-административного деления республики. В первую очередь этот процесс коснется Грозненского района. Об этом 27 мая заявил глава парламента региона Магомед Даудов. По его словам, необходимость оптимизации назрела в связи с удаленностью органов власти и социального обслуживания для жителей района.

Для решения проблемы создана специальная межведомственная рабочая группа по упорядочению административно-территориального устройства некоторых муниципальных образований Чечни. Отметив, что республика разбита на два городских округа и 15 муниципальных районов, спикер парламента призвал в первую очередь обратить внимание на территорию Грозненского района.

«Наиболее сложным из них по географическому расположению является Грозненский район. На данном этапе социально-экономического развития республики назрела необходимость оптимизации территории указанного района. Это обусловлено в том числе доступом населения к органам социального обслуживания и иным органам управления», — сказал Даудов в ходе заседания межведомственной группы.

Члены группы уже предложили некоторые варианты оптимизации. Как подчеркнул глава парламента, начинать надо в первую очередь с разъяснительной работы с жителями. Даудов также пообещал, что окончательное решение по оптимизации территории района будет за ними.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чечни объявили 2019 год Годом развития Галанчожского района, упраздненного в 1944 году. В районе ведутся работы по восстановлению необходимой для жизни людей инфраструктуры, формируются списки желающих переселиться сюда.

Напомним, Галанчожский район является одним из древних исторических чеченских районов. После его упразднения его территория вошла в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского и Итум-Калинского районов.