Набиуллина выступила за уголовное наказание за нелегальные МФО

Москва, , 11:13 — REGNUM За создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций необходимо ввести уголовную ответственность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе собрания с фракций «Единая Россия» в Госдуме в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора перед депутатами.

«Количество нелегальных кредиторов, которых мы выявили, увеличилось в 2018 году на 70%. В прошлом году было было выявлено около 2300 нелегальных кредиторов», — отметила Набиуллина.

По её словам, после выявления таких нелегальный микрофинансовых и кредитных организаций, необходимо принимать оперативные меры по закрытию подобных организаций.

«Это нелегальная деятельность. И здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность, потому что её нет… Нелегальные микрофинансовые организации и нелегальные кредиторы — это, конечно, уголовная ответственность», — заявила Набиуллина.

При этом, по её словам, в ходе борьбы с нелегальными кредиторами необходимо оперативно блокировать сайты организаций, работающих не по закону.

«Основной способ привлечения клиентов в эти нелегальные организации — это интернет. И скорость блокировки сайтов, на наш взгляд, просто ключевая задача», — подчеркнула Набиуллина.