Комики у власти отпугивают деньги: аномальные показатели госбюджета Украины

Киев, , 10:57 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 1,719 млрд гривен.

Соответствующие данные сегодня, 28 мая, обнародовала государственная казначейская служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, нынешний дефицит в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 20,587 млрд гривен.

Также в сообщении подчеркивается, что сводный бюджет Украины за указанный период выполнен с профицитом в 17,623 млрд гривен — что в 531 раз выше показателя годом ранее.

Причины столь аномальных показателей ведомство и правительство Украины пока что не комментирует.

Эксперты отмечают, что дефицит госбюджета Украины продолжит расти, его львиная доля сформируется традиционно к декабрю. За счет чего страна будет выполнять расходную часть бюджета и удерживать дефицит госбюджета в разумных пределах, на сегодняшний день не понятно.

Как указывает в статье для издания «Зеркало недели» экономист Юлия Самаева, число желающих купить украинские ОВГЗ как на внутреннем, так и на внешних рынках будет снижаться пропорционально росту «количества комиков и сценаристов у власти», и в итоге надежда остается только на сельское хозяйство.

«Это уже очевидно по реакции котировок наших евробондов на первые кадровые решения президента (Зеленского). Выходить на внешние рынки и просить денег там без поддержки МВФ будет сложно и ну очень дорого. Обещанный миллиард долларов от ЕС и Всемирного банка без МВФ мы тоже не получим. Что остается? Надеяться на рост цен на зерновые на мировых рынках и рекордный урожай», — отмечает, в частности, эксперт.

Ранее украинский Минфин выступил с заявлением, в котором среди причин недовыполнения плана доходов были обозначены низкие поступления НДС, укрепление курса гривны к доллару, объемы импорта ниже ожидаемых и утверждение норматива распределения прибыли госпредприятий только 26 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что предельный объем дефицита госбюджета Украины в нынешнем году зафиксирован на уровне 89,989 миллиарда гривен.