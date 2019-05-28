Автопром Петербурга увеличил набранные темпы выпуска машин

Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM За январь-апрель 2019 года автозаводы компаний Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге выпустили 129 300 легковых автомобилей, что на 7% больше, чем за первые четыре месяца 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Напомним, за первый квартал 2019 года рост выпуска автомобилей в Петербурге составил 6%. Новая прибавка по итогам четырех месяцев произошла за счет того, что в апреле городские автозаводы увеличили выпуск на 11%, по сравнению с апрелем 2018 года. Результат апреля 2019 года вошел в пятерку самых высоких месячных показателей за всю современную историю петербургского автопрома.

«В апреле петербургская динамика была более чем в два раза выше российской. Одним из факторов роста становится увеличение экспорта и популярность петербургских автомобилей на внешних рынках. Например, Toyota Camry является лидером авторынка Казахстана», — отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-апреле составила 24,4% (годом ранее ха тот же срок — 23,6%).

Автозаводы Санкт-Петербурга в настоящее время выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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