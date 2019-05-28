Пекин ответил Трампу: приостановив закупки иранской нефти

Москва, , 10:28 — REGNUM Нефть такой товар — она не имеет идентификационного номера, она не нуждается в софте определенного производителя. В конце концов, нефть всегда перед продажей смешивается с другими сортами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, этот рынок прозрачен только с точки зрения прямых покупок, но не через трейдеров или другие страны. Поэтому так часто звучат декларационные заявления в отношении закупок нефти — это политика, имеющая мало отношения к реальным экономическим процессам.

«Думаю, что торговая война Китай — США заставила Пекин сделать такое заявления, но нефть все равно будет поступать на китайские предприятия, вопрос только — напрямую, или через бартер, или в виде производных от нефти», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Wall Street Journal писала, что Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США.

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