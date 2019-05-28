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Билеты подорожали: на Ямале стартует навигация

Экономика

Тариф повысился в связи с увеличением цен на топливо

Салехард, 28 мая 2019, 10:29 — REGNUM  На Ямале 1 июня начнётся пассажирская навигация. Субсидирование социально значимых направлений остаётся в силе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Субсидированию подлежат рейсы по межмуниципальным и межрегиональным речным маршрутам: «Салехард — Шурышкары — Мужи и обратно», «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно», «Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Казым-Мыс и обратно», «Салехард — Новый Порт — Антипаюта и обратно», «Салехард — Катравож и обратно», «Омск — Тобольск — Ханты‑Мансийск — Салехард и обратно», «Берёзово — Салехард — Мужи и обратно».

«На сегодняшний день, путём конкурсных отборов, определены перевозчики: это ИП Э.М. Думанищев и АО «Северречфлот». В этом году, в связи с увеличением цен на топливо, повысился тариф на пассажирские перевозки в среднем от 6% до 10%», — сообщают в департаменте.

В 2018 году услугами водного транспорта воспользовались 89 665 пассажиров, в том числе на межмуниципальных маршрутах — 58 724 человека, на межрегиональных маршрутах — 30 941 человек.

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Водный пассажирский транспорт
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