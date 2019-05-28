Мэрия Ярославля устроит распродажу пакетов акций

Ярославль, , 10:13 — REGNUM Мэрия Ярославля включает в план приватизации на 2019 год пакеты акций целого ряда коммунальных предприятий города. Проект постановления находится в муниципалитете Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На продажу будут выставлены акции 12 коммунальных предприятий, доля городских властей в которых не превышает 25 процентов. В основном это бывшие муниципальные предприятия (ДЭЗы и РЭУ), приватизированные в 2000-х годах в ходе реформы ЖКХ.

При приватизации мэрия оставляла себе небольшие пакеты акций таких предприятий для того, чтобы иметь хотя бы минимальный контроль за данной сферой. Речь идет о РЭУ №№ 1,13,15, 16, 22, 23, а также управляющих компаниях Кировского, Красноперекопского, Ленинского и Заволжского районов, АО «Аварийно-ремонтная служба», ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг».

Имея небольшие пакеты акций, мэрия фактически не может влиять на хозяйственную деятельность этих предприятий, дивиденды по акциям, как правило, не выплачиваются. Как полагают эксперты ИА REGNUM в коммунальной сфере Ярославля, продать акции будет непросто. Основным собственникам небольшие пакеты акций не нужны.

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