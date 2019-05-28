Рогозин увидел в долгах Центра Хруничева угрозу национальной безопасности

Москва, , 10:00 — REGNUM Финансовая ситуация в Центре Хруничева уже заставляет думать не только об экономических рисках. Более того, она является угрозой национальной безопасности. Такое заявление сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Закредитованность, избыточность накладных расходов — болевая точка многих компаний ОПК», — отметил руководитель госкорпорации.

По его словам, которые приводит РИА Новости, поиск решений для финансового оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева стал самой острой проблемой 2018 году. Глава госкорпорации уточнил, что в этой связи родился проект Национального космического центра, который будет реализован совместно с правительством Москвы.

«По-моему, это хороший пример того, как антикризисные меры могут сопрягаться с мерами по развитию», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что долговая нагрузка Центра Хруничева превышала 110 млрд рублей, но за последнее время снизилась на 31 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2019 года в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Москвы создать Национальный космический центр. Весной его начали создавать на базе Центра Хруничева на западе Москвы. НКЦ будет включать головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. В центре будут работать 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса. Новая структура должна заработать в январе 2020 года.

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