Названа прибыль 250 компаний Южной Кореи за I квартал 2019 г

Сеул, , 09:57 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль южнокорейских компаний по управлению активами увеличилась в 4,7 раза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, чистая прибыль 250 компаний по управлению активами в первом квартале года составила 219,7 млрд вон (~$184,81 млн), что на 371% больше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и на 28,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Известно, что доход от инвестиций в ценные бумаги увеличился на 63 млрд (~$52,9 млн) и составил 104,6 млрд (~$87,99 млн), с другой стороны, комиссионный доход компаний, напротив, сократился на 2,5%, до 605,8 млрд вон (~$509,6 млн).

Среди 250 компаний по управлению активами 155 компаний получили в первом квартале года прибыль, 95 компаний зафиксировали дефицит. Тем не менее, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года количество компаний, зафиксировавших дефицит сократилось на 22,1%, до 38%.

Рентабельность собственного капитала компаний составила 14,2%, что на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом. По состоянию на конец марта 2019 года совокупные активы компаний составили 1,54 квдрлн вон (~$1,29 трлн), что на 3,5% больше, чем в конце декабря 2018 года.

Общее количество сотрудников, работающих в данных компаниях также увеличилось на 3,1%, до 8 481 человека.

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.