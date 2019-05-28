Российские экспортёры получат доступ к электронным площадкам Германии

Москва, , 09:21 — REGNUM Договоренности с Германской ассоциацией электронной коммерции (Deutscher Händlerbund) позволят российским экспортёрам получить дополнительные возможности на рынке Германии и европейских стран, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

На прошлой неделе в Берлине состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между филиалом ФГУП «Почта России» в Берлине, Германской ассоциацией электронной коммерции, торгово-экономическим бюро посольства РФ и в ФРГ и Российским экспортным центром. Этот документ, как ожидается, обеспечит вывод продукции российского производства на рынок Германии по каналам электронной торговли.

«Новая задача заключается в использовании этих возможностей для расширения российского экспорта. Именно поэтому важнейшее значение имеют наши договоренности с Германской ассоциацией электронной коммерции, куда на сегодняшний день входят более 80 000 немецких площадок разного уровня», — пояснила управляющий директор по международному развитию РЭЦ Анна Беляева.

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