Названы самые инновационные города мира

Пекин, , 08:52 — REGNUM Нью-Йорк оказался самым инновационным городом мира. Таковы результаты рейтинга, составленного в Китае Шанхайским институтом науки и издательством Springer Nature. Об этом сообщает информационный портал ECNS.

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В основу рейтинга легли публикации в более чем 80 влиятельных национальных и зарубежных научных изданиях с 2012 по 2017 год. Исходя из полученных данных, было установлено, что на сегодняшний день 20 городов мира обеспечивают 25% всех инноваций в науке и технике в глобальном масштабе.

Согласно исследованию, в тройку лидеров самых инновационных городов, кроме Нью-Йорка, вошли Бостон и Пекин. Шанхай занял седьмое место. В десятке лучших оказались Сан-Франциско, Токио, Париж, Лос-Анджелес, Сеул и Лондон.

Самым влиятельным университетом в сфере инноваций признан Гарвард. Пекинский университет и Университет Цинхуа — на седьмой и десятой строчках соответственно.

Составители рейтинга отметили, что одним из значимых преимуществ США в сфере инноваций является чётко отлаженная сеть взаимодействия между инновационными городами. Речь идёт о Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. При этом младший научный сотрудник Шанхайского института науки Ван Сюэйин отметила, что азиатские центры инноваций — Пекин, Шанхай, Токио и Сеул — должны укрепить взаимодействие в сфере разработки и внедрения передовых технологий.