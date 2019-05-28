В Сеуле прошла международная выставка Korea Fintech Week 2019

Сеул, , 09:02 — REGNUM В столице Южной Кореи прошла международная выставка Korea Fintech Week 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по финансовым услугам.

По их словам, выставка прошла в культурном центре Dongdaemun Design Plaza в период с 23 по 25 мая.

Известно, что в выставке приняло участие 64 компании, а количество посетителей превысило 13 тыс. человек.

В рамках международной выставки прошло 20 семинаров, на которых представители разных стран поделились политическими и финансовыми тенденциями своих стран и обсудили будущие направления политики.

Известно, что во время выставки представители Службы финансового надзора подписали меморандум о взаимопонимании с представителями международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита Deloitte Touche Tohmatsu.

Напомним, что следующая выставка состоится в мае 2020 года.

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