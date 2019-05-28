Объем денежных переводов внутри Казахстана сократился на 56%

Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Объем денежных переводов через международные системы переводов на территории Казахстана по итогам января-апреля 2019 года составил 11,3 млрд тенге ($30 млн), что на 55,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

На систему «Золотая корона» приходится 47% от общего объема переводов, на систему Faster — 8,3%, на Contact — 4,5%. На национальную валюту приходится около 59% от общего объема переводов.

Напомним, по итогам 2018 года объем внутренних денежных переводов в Казахстане через международные системы переводов составили 72,9 млрд тенге ($192 млн), что в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

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