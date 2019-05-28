Здание больницы в центре Чебоксар выставили на продажу

Чебоксары, , 08:29 — REGNUM В Чувашии 28 июня пройдут торги по продаже государственного имущества, являющегося казной республики. На продажу выставлены объекты в Чебоксарах, Канаше и Красноармейском районе. Начальная стоимость вторых двух объектов не превышает полумиллиона рублей, в то время как здание в центре Чебоксар предлагается выкупить за 35,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Самым дорогим лотом является четырёхэтажное нежилое здание с подвалом в Чебоксарах, расположенное по улице Энгельса, 24. Это кирпичное здание 1960 года постройки общей площадью 3929,4 кв. метров. Площадь земельного участка — 1535 кв. метров, категория — земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи установлена в размере 35 885 800 рублей (с учётом НДС). В лот входят земельный участок и объект капитального строительства.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость объекта капитального строительства составляет 71 541 981,61 рублей.

Согласно базе Росреестра, право на данный участок зарегистрировано на объект с видом использования земель «для эксплуатации зданий больницы». Что касается объекта капитального строительства, то он числится как «нежилое здание, хирургический корпус». Данные по объекту в базе ведомства обновлены в 2016 году.

Заявки принимаются с 27 мая по 24 июня, торги пройдут 28 июня.