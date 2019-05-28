Инвестиции в сферу информации и связи в Казахстане выросли на 27%

Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Инвестиции в сферу информации и связи в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года составили 21,8 млрд тенге ($57,4 млн), что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Инвестиции в сферу информации и связи в Алма-Ате составили 8,1 млрд тенге ($21,3 млн), Нур-Султане — 3,8 млрд тенге ($10 млн), Северо-Казахстанской области — 2,7 млрд тенге ($7,1 млн).

По состоянию на 1 мая 2019 года число абонентов фиксированного интернета в Казахстане составило 2,5 млн человек, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в казахстанских городах Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте планируют запустить пилотный проект по внедрению сетей 5G.

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