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Дороги Челябинска отремонтирует компания из Нижнего Новгорода

Экономика

Многострадальный аукцион завершён

Челябинск, 28 мая 2019, 08:25 — REGNUM  В Челябинске определили компанию, которая в 2019 году будет вести работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом говорится на портале госзакупок.

Заказчиком является управление дорожного хозяйства Челябинска. Аукцион выиграло ООО «Нижавтодорстрой» из Нижнего Новгорода. Цена вопроса составит 827 млн рублей.

Отметим, аукцион был объявлен ещё в феврале. Несколько раз определение поставщика переносилось в связи с жалобами участников торгов в органы ФАС. Несколько раз на сайте публиковали протоколы, завершающие работу комиссии, и затем приходилось отменять эти протоколы и определять поставщика по новой.

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Городское благоустройство
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