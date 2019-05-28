Производство фосфорных удобрений в Казахстане выросло на 2,2%

Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2019 года в Казахстане произвели 55 тыс. тонн фосфорных удобрений, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Среди регионов республики лидером по производству фосфорных удобрений является Джамбульская область — 51,3 тыс. тонн или 93,1% от общего объема производства.

По итогам первого квартала 2019 года импорт фосфорных удобрений сократился в 7,6 раза, до 7,1 тонны, экспорт — на 50,3%, до 1,34 тыс. тонн. Казахстанские производители полностью обеспечили внутренний спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства фосфорных удобрений в Казахстане составил 140,7 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем в 2017 году.

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