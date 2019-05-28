Богатейший депутат Читы заработал более 35 млн рублей

Чита, , 08:15 — REGNUM Депутат читинской думы Сергей Корольков, являющийся членом комитета по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству, обнародовал самый большой доход за 2018 год. Как следует из официальной информации, этот народный избранник задекларировал более 35,3 миллионов рублей. Это больше, чем годом ранее (30,4 миллионов рублей)

В индивидуальной собственности депутата по-прежнему находится квартира площадью 143,2 квадратных метров. Ещё двумя квартирами он владеет совместно с супругой. По одной квартире записаны на двух несовершеннолетних детей. Помимо гаража с подземной стоянкой, Королькову принадлежит внедорожник Lexus LX-570, ГАЗ 330 252 и снегоболотоход CFMoto CF800−2 (X8).

Жена Сергея Королькова в 2018 году продала имущество и получила доход более 2,1 миллионов рублей (в 2017 году её доход составил почти 1,4 млн рублей). Также на неё записаны два автомобиля: Lexus RX300 и ГАЗ 2834.

Напомним, депутат Сергей Корольков родился 15 ноября 1972 года в Нерчинске Читинской области, окончил с красным дипломом Ачинское военное авиационно — техническое училище. В думу Читы был избран по одномандатному избирательному округу №4 «Октябрьский». В настоящее время работает в ИП Корольков С. А.