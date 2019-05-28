Вторник, 28 Мая 2019 года
08:16:49 МСК

Юань вновь падает по отношению к доллару после небольшого укрепления

Экономика

Курс китайской валюты составил 6,8973 юаня за доллар США

Пекин, 28 мая 2019, 08:06 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Как стало известно, курс китайской валюты составил 6,8973 юаня за доллар США, уступив с 27 мая 49 базисных пунктов. При этом, 27 мая наблюдалось укрепление юаня к доллару на 69 базисных пунктов. Всю предыдущую неделю юань значительно уступал позиции доллару.

По мнению ряда экспертов, это может быть связано с торговыми войнами, которые развязали США против Китая и китайских компаний. Значительное ослабление юаня может стать ассиметричным ответом Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань прервал череду ослаблений и незначительно подрос к доллару США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить