На модернизацию ГРЭС-2 Якутска «РусГидро» просит 22 млрд рублей

Якутск, , 08:05 — REGNUM Введённая в эксплуатацию в ноябре 2017 года ГРЭС-2 Якутска попала в список электростанций Дальнего Востока, нуждающихся в модернизации. Заявку на её обновление подало в Минэнерго РФ ПАО «РусГидро», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Подстраховка для ГРЭС-2: Якутию подключили к единой энергосистеме России

На модернизацию ГРЭС-2 Якутии предлагается направить 22 млрд рублей, уточняет «Интерфакс». Речь, скорее всего, идёт о строительстве второй очереди электростанции, введённой в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Заявка уже передана на рассмотрение в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, почти сразу после запуска новой ГРЭС-2 Якутска в её работе начались сбои, как позже выяснилось, из-за поломки одной из четырёх турбин. Сломавшаяся деталь была отправлена на ремонт в США, а руководство региона вынуждено было продумывать способы альтернативного энергоснабжения в случае сбоев основной электростанции.

Читайте также: Якутская ГРЭС-2: строили, строили и не так построили?