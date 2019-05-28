Стоимость проезда подорожает в Чебоксарах

Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чебоксарах возрастёт стоимость проезда в общественном транспорте. Билет подорожает на 2 рубля с 1 сентября 2019 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее власти ссылались «убытки предприятий общественного транспорта».

Согласно постановлению, с 1 сентября 2019 года начнут действовать новые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа в автобусах и троллейбусах по муниципальным маршрутам. Билет подорожает на два рубля. Таким образом, в троллейбусах при безналичной оплате стоимость проезда возрастёт с 18 до 20 рублей, при наличной оплате — с 20 до 22 рублей. В автобусах при безналичной оплате проезд подорожает с 19 до 21 рубля, при наличной — с 23 до 25 рублей.

С 1 сентября проездной билет для проезда в троллейбусах составит 900 рублей, льготный (для учащихся) — 650 рублей.

Ранее муниципальные власти ссылались на то, что в бюджете «недостаточно средств для выплаты перевозчикам компенсаций за убытки предприятий общественного транспорта». По расчётам мэрии, экономически обоснованный тариф на троллейбусе составляет в зависимости от формы оплаты 24,25−26,25 рублей (в настоящее время —18−20 рублей), на автобусе — от 28,12 до 32,12 рублей (в настоящее время — 19−23 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в Чебоксарах повышали в июле 2018 года на 2 рубля.

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