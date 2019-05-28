Южнокорейский Busan Bank отроет филиал в Китае

Сеул, , 07:43 — REGNUM Южнокорейский банк Busan Bank отроет свой филиал в китайском городе Нанкин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, 27 мая в пятизвездочном отеле The Shilla Seoul Hotel состоялась встреча между представителями Busan Bank и администрацией города Нанкин, во время которой было подписано соглашение об открытии филиала.

Известно, что подписание документа состоялось между главой Busan Bank, заместителем мэра города Нанкин и секретарем парткома КПК провинции Цзянсу.

«Мы предполагаем, что данное соглашение послужит еще одним шагом на пути к повышению конкурентоспособности на мировом рынке», — сообщили представители банка.

Известно, что филиал в Нанкине станет третьим филиалом банка Busan Bank за рубежом, после филиалов в Янгоне (Мьянма), в Мумбаях (Индия), в Ханое (Вьетнам).