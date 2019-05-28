В Прикамье прогнозируют рост потребления электричества на 2 млрд кВт-часов

Пермь, , 07:32 — REGNUM На модернизацию и строительство новых электросетей и генерирующих мощностей Пермского края энергосетевые компании направят более 7 млрд рублей. Общее потребление электроэнергии региона за пять лет (с 2018 по 2024 года) вырастет практически на 2 млрд киловатт-часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики (СиПРЭ) Пермского края на 2020−2024 гг., которая является основополагающим документом в сфере электроэнергетики региона. По словам и. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрея Кокорева, этот документ позволяет планировать строительство генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры в сфере электроэнергетики. Координация необходима для надежного функционирования и баланса между производством и потреблением электроэнергии.

Скорректированная схема предусматривает введение в строй новых промышленных мощностей на территории региона, технологическое присоединение объектов жилищного строительства, а также важных объектов социальной инфраструктуры Пермского края.

Напомним, тему развитии энергетики активно обсуждали во время Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве в 2017 году. Тогда участники панельной панельной дискуссии «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?» сошлись во мнении, что в ближайшие 20−30 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на 25−30%, а главными источниками спроса станут транспорт, промышленность, жилье и коммерческая недвижимость.