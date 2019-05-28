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МВФ вынуждает Украину вдвое переплачивать за газ, заявили в Раде

Экономика

За $320 вместо $160

Киев, 28 мая 2019, 07:41 — REGNUM  Купленный в Европе газ обходится Украине в два раза дороже реальной стоимости топлива. Об этом заявил депутат Виктор Бондарь на заседании с участием руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады, передает NewsOne.

Бондарь отметил, что газ в Европе заметно подешевел — до $200 за тысячу кубометров и более. Так, на европейском хабе TTF в Нидерландах он стоит $160, а на британском хабе NBP — уже $140, и эта тенденция будет продолжаться.

Парламентарий напомнил, что снижение тарифов обсуждается в Киеве восемь месяцев. При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и члены правительства объясняли, что «цена на газ формируется на европейских хабах, и мы вынуждены покупать газ по 300−320 долларов за тысячу кубов, что это — требование МВФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что из-за МВФ власти Украины «полностью убили экономику» и оказались «в безнадёжной долговой яме».

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Украина и МВФ
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